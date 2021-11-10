Вирусологи прокомментировали обнаружение блокирующего COVID-19 вещества в чёрном перце

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Анастасия Румянцева
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировали в беседе с RT сообщение о том, что некоторые природные алкалоиды, в частности содержащийся в чёрном перце пиперин, блокируют способность COVID-19 заражать клетки.
Вирусологи прокомментировали обнаружение блокирующего COVID-19 вещества в чёрном перце
  • Reuters

«Что касается того, можно ли реализовать вот такую находку учёных для реальной борьбы, это нуждается, конечно, в дальнейшей работе и в тщательной проверке с применением на животных моделях сначала, а потом на больных людях», — пояснил Альтштейн.

По его словам, задача учёных — «всегда делать попытки, искать новые подходы к решению таких важных вопросов». 

«Можно только приветствовать такие исследования. Другое дело, если такую находку сразу предложат для борьбы с COVID-19 без специальных проверок, то это будет нехорошо», — добавил эксперт.

В свою очередь, Алексей Аграновский подчеркнул, что необходимо провести испытания и опубликовать результаты в рецензируемом журнале.

«Комментарий такой же, как и по поводу всех волшебных таблеток: если это так, проведите испытания и опубликуйте результаты в рецензируемом журнале. Тогда поговорим предметно. А пока что повода просто нет», — заключил собеседник RT.

Ранее учёные выяснили, что некоторые природные алкалоиды, в частности содержащийся в чёрном перце пиперин, блокируют способность COVID-19 заражать клетки. 

По словам научного сотрудника Института цитологии РАН Ольги Остроумовой, петербургские учёные в настоящее время занимаются изучением веществ, способных блокировать слияние липидных мембран клеток человека и коронавируса.

Исследователи обнаружили, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате вирус не проникает внутрь клеток, таким образом прекращается его распространение.

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