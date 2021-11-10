Учёные обнаружили, что содержащийся в чёрном перце пиперин блокирует коронавирус

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Учёные выяснили, что некоторые природные алкалоиды, в частности, содержащийся в чёрном перце пиперин, блокируют способность COVID-19 заражать клетки. Об этом информируют «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Института цитологии РАН (ИНЦ РАН).
Учёные обнаружили, что содержащийся в чёрном перце пиперин блокирует коронавирус
  • Reuters

«Наиболее эффективное соединение – пиперин — содержится в чёрном перце», — заявила главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова.

Она отметила, что он давно известен и используется в составе биоактивных добавок для разных медицинских целей.

По её словам, петербургские учёные в настоящее время занимаются изучением веществ, способных блокировать слияние липидных мембран клеток человека и коронавируса.

Исследователи обнаружили, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате вирус не проникает внутрь клеток, и, таким образом, прекращается его распространение.

Пиперин может стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии COVID-19.

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