Учёные обнаружили, что содержащийся в чёрном перце пиперин блокирует коронавирус
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«Наиболее эффективное соединение – пиперин — содержится в чёрном перце», — заявила главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова.
Она отметила, что он давно известен и используется в составе биоактивных добавок для разных медицинских целей.
По её словам, петербургские учёные в настоящее время занимаются изучением веществ, способных блокировать слияние липидных мембран клеток человека и коронавируса.
Исследователи обнаружили, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате вирус не проникает внутрь клеток, и, таким образом, прекращается его распространение.
Пиперин может стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии COVID-19.
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