Эксперты в США рекомендовали вакцинацию от COVID-19 детей 5—11 лет
- AP
- © LM Otero
Решение было принято во время заседания комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Отмечается, что 17 из 18 членов комиссии проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски.
Ранее внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что медицинское ведомство убрало грудное вскармливание из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V».