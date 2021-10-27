Эксперты в США рекомендовали вакцинацию от COVID-19 детей 5—11 лет

Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA дала рекомендацию по вакцинации от коронавируса детей от 5 до 11 лет.

Решение было принято во время заседания комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Отмечается, что 17 из 18 членов комиссии проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски.

Ранее внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что медицинское ведомство убрало грудное вскармливание из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V».