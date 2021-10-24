В Минздраве России одобрили вакцинацию кормящих матерей «Спутником V»

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Внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что медицинское ведомство убрало грудное вскармливание из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V».
В Минздраве России одобрили вакцинацию кормящих матерей «Спутником V»
  • РИА Новости

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь... Теперь ограничения по вакцинации для них сняты», — заявил Токарев в беседе с URA.RU.

По словам врача, благодаря данному разрешению стало возможно эффективно защищать от тяжёлого течения коронавируса важную категорию граждан.

Отмечается, что агентству ТАСС также подтвердили данную информацию в пресс-службе Минздрава России. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября.

В июле стало известно, что ВОЗ рекомендует прививать от коронавируса кормящих матерей, так как защита от инфекции может передаться ребёнку.

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