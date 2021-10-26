Биолог Баранова рассказала о ситуации с коллективным иммунитетом в России

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова прокомментировала ситуацию с коллективным иммунитетом к коронавирусу в России.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики», — цитирует РИА Новости Баранову.

Также она отметила распространение штамма «дельта».

«Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации ещё хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени», — добавила она.

Ранее президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев рассказал об оптимальных сроках ревакцинации от COVID-19. По его словам, повторная вакцинация через три, шесть, девять месяцев — это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что низкие темпы вакцинации как в России, так и в мире могут привести к появлению новых, более опасных штаммов коронавируса.