Иммунолог Черешнев рассказал об оптимальных сроках ревакцинации от COVID-19

Президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев рассказал об оптимальных сроках ревакцинации от COVID-19.

«Повторная вакцинация через три, шесть, девять месяцев — это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается, он был установлен академиком Павлом Здродовским. А вот если ревакцинацию делать каждую неделю четыре-пять раз подряд, то эффект будет значительно ниже, чем от однократного введения, поскольку постепенно развивается паралич иммунного ответа», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, иммунный паралич опасен тем, что у человека не развивается иммунный ответ, то есть не вырабатываются антитела, не накапливаются лимфоциты, которые должны защищать от вируса.

Соответственно, отметил Черешнев, период в шесть месяцев был выбран в качестве среднего и наиболее оптимального интервала.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.