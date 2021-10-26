В Роспотребнадзоре рассказали о течении COVID-19 при заболевании AY.4.2
«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет», — цитирует РИА Новости Хафизова.
По его словам, результаты первичного анализа органов здравоохранения Великобритании не дают убедительных доказательств разницы в рисках госпитализации и летального исхода между новым вариантом и изначальным вариантом «дельта».
Ранее Камиль Хафизов заявил, что большая часть российских тест-систем на коронавирус способна выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2.