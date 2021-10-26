В Роспотребнадзоре рассказали о течении COVID-19 при заболевании AY.4.2

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Данных о том, что новый вариант штамма «дельта» коронавируса AY.4.2 приводит к более тяжёлому течению болезни, нет, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет», — цитирует РИА Новости Хафизова.

По его словам, результаты первичного анализа органов здравоохранения Великобритании не дают убедительных доказательств разницы в рисках госпитализации и летального исхода между новым вариантом и изначальным вариантом «дельта».

Ранее Камиль Хафизов заявил, что большая часть российских тест-систем на коронавирус способна выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2.

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