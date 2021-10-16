На МКС рассказали о сработавшей сирене

На Международной космической станции (МКС) ночью сработала сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда», сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй, которые транслируются NASA.

«У нас сейчас сработало оповещение... Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам: я не отбивал (сирену. — RT), чтобы они услышали», — сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полётами.

Причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации «Звезды», добавил он.

Позднее в хьюстонском Центре управления полётами сообщили экипажу, что никаких действий от него не требуется.

Ранее сообщалось, что МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз». Позднее функционирование станции было восстановлено.

В «Роскосмосе» заявили, что дезориентация МКС не угрожала жизни экипажа и безопасности станции.