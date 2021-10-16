МКС восстановили после дезориентации в космическом пространстве
- globallookpress.com
Как пишет РБК со ссылкой на данные РКК «Энергия», при тестировании двигателей пилотируемого космического корабля «Союз МС-18» произошло влияние работы двигателей на пространственную ориентацию МКС.
«Она была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС», — говорится в сообщении.
Станции и экипажу ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз».
В «Роскосмосе» заявили, что дезориентация МКС не угрожала жизни экипажа и безопасности станции.