Дезориентация МКС в пространстве не угрожала жизни экипажа

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Потеря МКС ориентации в пространстве не угрожала жизни экипажа и безопасности станции, заявили в «Роскосмосе».
Дезориентация МКС в пространстве не угрожала жизни экипажа
  • © Roscosmos
  • globallookpress.com

«Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает», — сообщается в Telegram-канале госкорпорации. 

Ранее из переговоров космонавтов МКС с Землёй стало известно о потере станцией ориентации в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз». Как выяснилось, проводилось тестирование системы управления движением номер 2 корабля «Союз МС-18».

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