Дезориентация МКС в пространстве не угрожала жизни экипажа

Потеря МКС ориентации в пространстве не угрожала жизни экипажа и безопасности станции, заявили в «Роскосмосе».

«Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает», — сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее из переговоров космонавтов МКС с Землёй стало известно о потере станцией ориентации в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз». Как выяснилось, проводилось тестирование системы управления движением номер 2 корабля «Союз МС-18».