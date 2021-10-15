МКС потеряла ориентацию при тестировании двигателей «Союза»

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Согласно переговорам космонавтов Международной космической станции с Землёй, МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз».
МКС потеряла ориентацию при тестировании двигателей «Союза»
  • Reuters

Именно на нём на Землю будет возвращаться «киноэкипаж».

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — RT) — потеря ориентации», —  цитирует РИА Новости переговоры космонавта Антона Шкаплерова со специалистом подмосковного Центра управления полётами.

Как выяснилось, проводилось тестирование системы управления движением №2 корабля «Союз МС-18».

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур. В районе 18:00 мск экипаж прибыл на МКС для съёмок художественного фильма «Вызов».

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