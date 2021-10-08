В Москве проходит офтальмогеронтологический форум

В Москве начал работу офтальмогеронтологический форум. В первом научно-практическом собрании принимают участие ведущие специалисты России, а также их зарубежные коллеги.

Симпозиум посвящён возрастным изменениям зрения, которые могут приводить к слепоте, передаёт ОТР.

Так, отмечается, что самое распространённое заболевание у пациентов старше 60 лет — катаракта.

«Операция идёт буквально минуты, и человек может видеть лучше, чем природа наделила. Всего лишь нужна организация... Есть возможности, есть технологии», — сказал Александр Чухраёв, генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза им. С.Н. Фёдорова».

Ранее доктор медицинских наук главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».