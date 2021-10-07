В ВОЗ одобрили первую вакцину от малярии
- РИА Новости
«Это исторический момент. Вакцина от малярии для детей, которую долго ждали, – это прорыв для науки, здоровья детей и контроля над малярией», — приводит сайт организации слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Отмечается, что в клинических исследованиях приняли участие более 800 тыс. детей из Ганы, Кении и Малави. Эффективность препарата оценивается в 30%.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что осенью в России может наблюдаться большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.