В ВОЗ одобрили первую вакцину от малярии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую в мире вакцину от малярии RTS,S/AS01 для иммунизации детей в африканских странах, которые находятся в группе риска.
В ВОЗ одобрили первую вакцину от малярии
  • РИА Новости

«Это исторический момент. Вакцина от малярии для детей, которую долго ждали, – это прорыв для науки, здоровья детей и контроля над малярией», — приводит сайт организации слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Отмечается, что в клинических исследованиях приняли участие более 800 тыс. детей из Ганы, Кении и Малави. Эффективность препарата оценивается в 30%.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что осенью в России может наблюдаться большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.

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