Актриса Пересильд рассказала о впечатлениях от полёта на МКС

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Актриса Юлия Пересильд, которая вместе с другими членами экипажа корабля «Союз МС-19» перешла на борт Международной космической станции, рассказала о впечатлениях от полёта.
Актриса Пересильд рассказала о впечатлениях от полёта на МКС
  • © Роскосмос

«Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь, на МКС, уже живёт давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю», — сказала актриса.

Режиссёр Клим Шипенко, который также находится на МКС, добавил, что всё происходящее для них было «приятным шоком».

«Осознавание того, где мы находимся, я думаю, придёт со временем», — поделился он.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

Корабль сначала не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров выполнил стыковку на ручном управлении.

В районе 18:00 мск экипаж прибыл на МКС, где кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».

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