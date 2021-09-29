Штамм коронавируса «дельта» распространился на 187 стран
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что география распространения штаммов «альфа», «бета» и «гамма» осталась неизменной.
Данные штаммы отнесены к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность».
Ранее вирусолог Максим Скулачёв не исключил, что новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может начаться из-за проникновения штамма «дельта» в малые российские города.