Глава РАН отметил эффективность российских вакцин против штамма «дельта»

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что российские вакцины от коронавируса показывают большую эффективность в борьбе с дельта-штаммом, чем иностранные РНК-вакцины.

Об этом информирует ТАСС.

«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «КовиВак», которые оказались в данной ситуации более эффективными», — заявил Сергеев.

Ранее учёные Национального университета Кордовы провели исследования, по результатам которых российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты компаний AstraZeneca и Sinopharm.