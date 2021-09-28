Глава РАН отметил эффективность российских вакцин против штамма «дельта»
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «КовиВак», которые оказались в данной ситуации более эффективными», — заявил Сергеев.
Ранее учёные Национального университета Кордовы провели исследования, по результатам которых российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты компаний AstraZeneca и Sinopharm.