Глава РАН отметил эффективность российских вакцин против штамма «дельта»

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что российские вакцины от коронавируса показывают большую эффективность в борьбе с дельта-штаммом, чем иностранные РНК-вакцины.
Глава РАН отметил эффективность российских вакцин против штамма «дельта»
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «КовиВак», которые оказались в данной ситуации более эффективными», — заявил Сергеев.

Ранее учёные Национального университета Кордовы провели исследования, по результатам которых российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты компаний AstraZeneca и Sinopharm.

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