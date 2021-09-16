Учёные заявили об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»

Согласно исследованию Национального университета Кордовы, российская вакцина «Спутник V» эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты компаний AstraZeneca и Sinopharm.

Об этом пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование.

В рамках исследования были изучены 309 образцов плазмы пациентов, вылечившихся от COVID-19 и получивших две дозы «Спутника V», AstraZeneca и Sinopharm.

Учёные установили, что самые высокие титры нейтрализующих антител против штамма «дельта» были у получивших две дозы «Спутника V» и тех, кто ранее болел коронавирусной инфекцией. Также высокие титры зафиксированы у получивших две дозы российской вакцины, но не болевших COVID-19.

Издание отметило, что наименьшая защита была у тех, кто был привит двумя компонентами Sinopharm и ранее не перенёс коронавирусную инфекцию.

Ранее в РФПИ сообщили, что эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации в Белоруссии составила 97,2%.