Учёные заявили об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»
- Reuters
Об этом пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование.
В рамках исследования были изучены 309 образцов плазмы пациентов, вылечившихся от COVID-19 и получивших две дозы «Спутника V», AstraZeneca и Sinopharm.
Учёные установили, что самые высокие титры нейтрализующих антител против штамма «дельта» были у получивших две дозы «Спутника V» и тех, кто ранее болел коронавирусной инфекцией. Также высокие титры зафиксированы у получивших две дозы российской вакцины, но не болевших COVID-19.
Издание отметило, что наименьшая защита была у тех, кто был привит двумя компонентами Sinopharm и ранее не перенёс коронавирусную инфекцию.
Ранее в РФПИ сообщили, что эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации в Белоруссии составила 97,2%.