РФПИ: эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации в Белоруссии составила 97,2%
- Reuters
«Эффективность российской вакцины против коронавируса в Белоруссии составила 97,2%», — приводит Интерфакс сообщение.
Как уточняется, оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку российским препаратом за период с января по июль 2021 года.
В РФПИ добавили, что, по данным Минздрава Белоруссии, в ходе кампании «не было зафиксировано случаев тяжёлых нежелательных поствакцинальных явлений или связанных с вакциной смертей».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что главы ведомств здравоохранения стран G20 признали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» лучшей для профилактики заболевания.