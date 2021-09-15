РФПИ: эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации в Белоруссии составила 97,2%

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ходе вакцинации граждан в Белоруссии составила 97,2%. Об это сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Эффективность российской вакцины против коронавируса в Белоруссии составила 97,2%», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточняется, оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку российским препаратом за период с января по июль 2021 года.

В РФПИ добавили, что, по данным Минздрава Белоруссии, в ходе кампании «не было зафиксировано случаев тяжёлых нежелательных поствакцинальных явлений или связанных с вакциной смертей».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что главы ведомств здравоохранения стран G20 признали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» лучшей для профилактики заболевания.