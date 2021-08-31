Мурашко: «длинный ковид» может длиться 6—9 месяцев и более
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Об этом он сказал на селекторном совещании с регионами.
«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый длинный ковид — могут длиться шесть — девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», — цитирует его ТАСС.
Как ранее сообщила терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова, постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.