Терапевт Романова назвала особенность постковидного синдрома

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Терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.
Терапевт Романова назвала особенность постковидного синдрома
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Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.

«Симптомы могут возникнуть не сразу, а спустя даже месяц после перенесённого заболевания. Естественно, это может сбить человека с толку. И возникшие симптомы многие люди связывают с чем угодно, но только не с перенесённым COVID-19», — подчеркнула врач.

При этом она добавила, что заболевание представляет особенную угрозу для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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