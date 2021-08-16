Терапевт Романова назвала особенность постковидного синдрома

Терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.

Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.

«Симптомы могут возникнуть не сразу, а спустя даже месяц после перенесённого заболевания. Естественно, это может сбить человека с толку. И возникшие симптомы многие люди связывают с чем угодно, но только не с перенесённым COVID-19», — подчеркнула врач.

При этом она добавила, что заболевание представляет особенную угрозу для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.