В «Векторе» рассказали об отличиях вакцины «ЭпиВакКорона-Н» от «ЭпиВакКороны»

Заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с RT рассказала, в чём различия между российскими вакцинами от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» и «ЭпиВакКорона». Также она отметила, что создание обновлённого препарата упростит его производство в условиях высокого спроса.

«Для обывателя — для человека, который пойдёт прививаться, — отличий никаких нет. Вакцина состоит примерно из того же. То есть это тот же белок-носитель, те же вспомогательные вещества и те же три пептида. Единственное, в вакцине «ЭпиВакКороне» все три пептида синтезировались отдельно. И если мы посмотрим на вакцину, она выглядит как початок кукурузы: это белок-носитель, покрытый зернышками трёх цветов. Это три наших пептида. В «ЭпиВакКороне-Н» эти зернышки, два из них, объединены в один. То есть такой же початок, одни зернышки как были, а другие два побольше и из двух частей», — сказала Непомнящих.

Создание такой вакцины нужно в том числе для удобства производства, добавила замгендиректора центра: спрос на вакцину очень большой, в таком формате её будет «намного проще и легче масштабировать».

«По сути, вакцина содержит те же самые действующие компоненты. Только в таком виде её проще производить в больших объёмах», — пояснила Непомнящих.

26 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение ещё одной российской вакцине от коронавируса — «ЭпиВакКороне-Н».