Исследование показало постепенное усиление защиты от COVID-19 после «Спутника V»

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Аргентинские учёные пришли к выводу, что защита организма от коронавируса растёт в течение шести месяцев после введения вакцины «Спутник V». Как отметили в РФПИ, специалисты допустили увеличение нейтрализующей эффективности антител к COVID-19.
Исследование показало постепенное усиление защиты от COVID-19 после «Спутника V»
  • Reuters

Уточняется, что результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — сообщили в фонде.

В рамках исследования специалисты взяли образцы сыворотки крови у 1,8 тыс. добровольцев. По данным учёных, нейтрализующая способность антител значительно увеличивалась после 120 дней с момента инъекции по сравнению с информацией, которую получили на 42-й день после вакцинации. 

Ранее стало известно, что Индонезия стала 70-й страной, которая одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного использования.

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