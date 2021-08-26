Исследование показало постепенное усиление защиты от COVID-19 после «Спутника V»

Аргентинские учёные пришли к выводу, что защита организма от коронавируса растёт в течение шести месяцев после введения вакцины «Спутник V». Как отметили в РФПИ, специалисты допустили увеличение нейтрализующей эффективности антител к COVID-19.

Уточняется, что результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — сообщили в фонде.

В рамках исследования специалисты взяли образцы сыворотки крови у 1,8 тыс. добровольцев. По данным учёных, нейтрализующая способность антител значительно увеличивалась после 120 дней с момента инъекции по сравнению с информацией, которую получили на 42-й день после вакцинации.

Ранее стало известно, что Индонезия стала 70-й страной, которая одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного использования.