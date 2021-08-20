Гинцбург назвал преимущество аденовирусных вакцин от коронавируса

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что аденовирусные вакцины от коронавируса, в группу которых входит «Спутник V», создают более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти.
Гинцбург назвал преимущество аденовирусных вакцин от коронавируса
  • © Андрей Сорокин
  • РИА Новости

«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти», — приводит ТАСС его слова.

Гинцбург подчеркнул, что содержащийся в вакцине S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у других типов препаратов.

«Всё это создаёт более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя «Спутнику» нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант «дельта», — добавил специалист.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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