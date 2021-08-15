Рогозин: «Роскосмос» не обвиняет астронавта NASA в сверлении «дырки» на МКС

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в корпорации не обвиняют астронавта NASA Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле «Союз МС-09» в 2018 году.

«Никто никогда её не обвинял… «Роскосмос» никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

В марте 2019 года «Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».

Представитель NASA ранее заявил, что не считает заслуживающей доверия появившуюся в СМИ версию о якобы причастности астронавта к появлению «дырки».

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