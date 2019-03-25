В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия

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«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия
  • © NASA / Роскосмос

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определённых местах в бытовом отсеке. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определённое место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке», — сказал он.

По его словам, чтобы решить эту задачу, «придётся, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше будет распространяться материал».

«На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», — добавил он.

В начале января Рогозин отмечал, что итоги расследования причин появления отверстия в «Союзе» будут готовы в ближайшие недели.

При этом, как сообщал источник, часть выводов в рамках расследования может быть засекречена.

В конце 2018 года космонавт Олег Артемьев сообщил, что следователи опросили его после возвращения с МКС по делу о повреждении «Союза».

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