Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»
«Наше дело обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они», — пояснил он.
Рогозин отметил, что с результатами расследования должны ознакомиться члены комиссии «Роскосмоса».
«И немедленно эта информация будет доложена руководству страны», — добавил глава Роскосмоса.
В декабре источник не исключил, что часть выводов о появлении дырки в «Союзе» могут засекретить. При этом в Роскосмосе уточнили, что не комментируют данные сообщения, а также ход следствия в целом.