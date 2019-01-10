Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»

Результаты расследования причин появления отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» будут готовы в ближайшие недели. Об этом в интервью РБК рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Наше дело обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они», — пояснил он.

Рогозин отметил, что с результатами расследования должны ознакомиться члены комиссии «Роскосмоса».

«И немедленно эта информация будет доложена руководству страны», — добавил глава Роскосмоса.

В декабре источник не исключил, что часть выводов о появлении дырки в «Союзе» могут засекретить. При этом в Роскосмосе уточнили, что не комментируют данные сообщения, а также ход следствия в целом.