Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»

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Результаты расследования причин появления отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» будут готовы в ближайшие недели. Об этом в интервью РБК рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Наше дело обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они», — пояснил он.

Рогозин отметил, что с результатами расследования должны ознакомиться члены комиссии «Роскосмоса».

«И немедленно эта информация будет доложена руководству страны», — добавил глава Роскосмоса.

В декабре источник не исключил, что часть выводов о появлении дырки в «Союзе» могут засекретить. При этом в Роскосмосе уточнили, что не комментируют данные сообщения, а также ход следствия в целом.

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