В NASA исключили причастность астронавта к появлению отверстия в «Союзе»

Короткая ссылка
Представитель NASA заявил, что не считает заслуживающей доверия появившуюся в СМИ версию о якобы причастности астронавта к появлению отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» на Международной космической станции в 2018 году.
В NASA исключили причастность астронавта к появлению отверстия в «Союзе»
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Об этом сообщил Интерфакс.

Представитель NASA на брифинге заявил, что астронавты выполняют миссии с профессионализмом и пользуются уважением.

«Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов — профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия», — заявили в NASA.

Ранее ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что американские астронавты отказались пройти проверку на полиграфе по ситуации с появлением отверстия в отсеке «Союза МС-09».

В декабре 2018 года российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев осуществили выход в открытый космос для осмотра отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09».

В марте 2019 года «Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».

В сентябре того же года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить