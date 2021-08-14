В NASA исключили причастность астронавта к появлению отверстия в «Союзе»

Представитель NASA заявил, что не считает заслуживающей доверия появившуюся в СМИ версию о якобы причастности астронавта к появлению отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» на Международной космической станции в 2018 году.

Об этом сообщил Интерфакс.

Представитель NASA на брифинге заявил, что астронавты выполняют миссии с профессионализмом и пользуются уважением.

«Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов — профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия», — заявили в NASA.

Ранее ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что американские астронавты отказались пройти проверку на полиграфе по ситуации с появлением отверстия в отсеке «Союза МС-09».

В декабре 2018 года российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев осуществили выход в открытый космос для осмотра отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09».

В марте 2019 года «Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».

В сентябре того же года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.