В «Векторе» высказались о штамме коронавируса «дельта»

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1» высказался о штамме коронавируса «дельта».

«Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передаётся от заражённого организма к незаражённому», — цитирует ТАСС Максютова.

Согласно данным на 8 августа, за сутки в России зафиксировали 22 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 447 750.

Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета от коронавируса.

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