Онищенко высказался об идее использовать чернушку посевную для лечения коронавируса

Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, прокомментировал в беседе с RT выводы австралийских учёных, согласно которым растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции в будущем.

«Чтобы это стало действительно лекарством, а не просто растением, содержащим нечто, должен быть пройден долгий путь испытаний, превращение его в лекарственную форму. Как вы понимаете, у любого лекарства есть доза. Все лекарства, как правило, — это отравляющие вещества, и только в определённых дозировках они обладают лекарственными свойствами, а так они могут оказаться сильнодействующим ядом или просто действовать с противоположной эффективностью… В данном случае речь о гипотезе или даже предварительных данных», — пояснил Онищенко.

Собеседник RT добавил, что любой препарат проходит «очень серьёзные доклинические, а потом и клинические испытания и только потом становится лекарственной формой».

Ранее сообщалось, что растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции в будущем.

Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. Так, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина, сахарного диабета, эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.