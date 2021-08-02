В Москве впервые пройдёт финал чемпионата мира по программированию ICPC

С 1 по 6 октября 2021 года в Москве пройдёт финал международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как отметили в оргкомитете, мероприятие состоится в московском Манеже.

Так, на площадке встретятся 135 команд из более чем 60 стран — в течение нескольких дней им предстоит решать задачи по разработке программного обеспечения.

Финал чемпионата пройдёт при поддержке Минцифры России, правительства Москвы и Московского физико-технического института.

«Чемпионат не только повысит интерес нашей молодёжи к IT-специальностям и укреплению международных позиций России как ведущей цифровой державы, но и увеличит спрос на российские продукты и решения в сфере информационно-коммуникационных технологий, что является одной из задач национальной программы «Цифровая экономика», — отметил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, замглавы Минцифры Максим Паршин добавил, что одной из центральных тем финала чемпионата станет Open Source.

«Командам предстоит решать задачи по разработке программного обеспечения на основе открытого кода. Таким образом, чемпионат поможет популяризации этого направления в России и поспособствует развитию Open Source — сообщества программистов», — объяснил он.

Международный студенческий чемпионат мира по программированию ICPC — одно из самых престижных командных соревнований в сфере IT, проходящее с 1977 года.

В начале июня замглавы Минцифры России Максим Паршин в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, почему цифровизацию называют «новой нефтью» и почему российские власти уделяют особое внимание этому процессу.