Эксперт рассказал о самых востребованных профессиях в России

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Директор образовательной платформы Geekbrains Александр Волчек рассказал о самых востребованных профессиях в России.
Эксперт рассказал о самых востребованных профессиях в России
  • © Global Look Press

«С точки зрения количества вакансий самые востребованные профессии на рынке — курьер и продавец-кассир. Если человек захочет стать курьером, то работу точно найдёт», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в случае с курьерской работой возможности, касающиеся развития себя как личности, дохода и обеспечения семьи, повышения профессиональных навыков, а также карьерные перспективы ограничены.

«Однако есть профессии, которые явно востребованы, но охватывают узкий круг людей, так как им достаточно сложно обучиться. Я имею в виду специализированные языки программирования, а также специализированный дизайн, системный анализ, веб-программирование», — отметил Волчек.

Он также рассказал, что в России очень востребованы и разработчики программы 1С.

Эксперт выразил мнение, что в будущем профессия программиста сохранится и станет ещё популярнее.

Ранее основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с URA.RU рассказал о признаках недобросовестного работодателя.

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