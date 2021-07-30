В ЯНАО появятся новые «Точки роста» и IT-клубы

Ямало-Ненецкий автономный округ получит федеральные субсидии по трём образовательным направлениям.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В частности, к 2024 году в городах и посёлках региона должны появиться ещё девять «Точек роста». На данный момент их 45.

Ещё одна заявка посвящена созданию IT-клубов, где студенты смогут учиться программированию, разработке приложений и т. д. К 1 сентября такие клубы должны начать работу в колледжах Нового Уренгоя и Салехарда.

Третье направление — оснащение школ и колледжей современным оборудованием.

«С помощью успешной заявки мы продолжим оснащение в 2024 году. Это будут ещё 30 образовательных организаций: 25 школ и пять колледжей. Оборудование будет состоять из ноутбуков, интерактивных панелей, и это позволит проводить процесс обучения в современных реалиях», — заявила начальник отдела реализации национальных проектов департамента образования ЯНАО Александра Предеина.

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