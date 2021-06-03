В Минцифры рассказали о значении процесса цифровизации в России
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«Когда мы говорим о цифровизации — сейчас это называется цифровой трансформацией, — речь идёт о том, что за счёт внедрения цифровых технологий, цифровых продуктов происходят качественные, часто радикальные изменения в бизнес-логике отдельных компаний и в целом экономики как таковой. Сейчас цифровизация является обязательным, непременным условием для экономического и социального развития», — объяснил Паршин.
- В Минцифры рассказали о значении процесса цифровизации в России
Ранее Паршин рассказал RT о созданных в стране благоприятных условиях для компаний, работающих в сфере IT.
Также замдиректора фонда «Росконгресс», глава форума креативного бизнеса и фонда «Инносоциум» Елена Маринина рассказала RT об атмосфере первого дня ПМЭФ.
Форум будет проходить в Петербурге в период со 2 по 5 июня.