В «Росконгрессе» рассказали о состоянии креативного бизнеса в России

Заместитель директора фонда «Росконгресс», глава форума креативного бизнеса и фонда «Инносоциум» Елена Маринина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала RT о состоянии и особенностях креативных индустрий в России.

По словам Марининой, креативность — это «клей», который «склеивает» человека с технологиями, традиционную экономику с новой и «вчера» с «завтра».

Креатив объединяет и страны, добавила Маринина. В частности, она отметила, что у возглавляемого ей форума креативного бизнеса много иностранных партнёров.

«В мире креативная экономика ассоциируется с технологической экономикой, где талант и человеческий интеллект — это добавленная стоимость экономики в традиционном прочтении», — уточнила Маринина.

К настоящему времени число креативных индустрий достигло 14, сказала замдиректора «Росконгресса». Они производят «очень интересные человекоцентричные продукты, которые становятся интересны за рубежом и представляют лицо новой России», добавила Маринина.

При этом она предположила, какие меры следует принять для того, чтобы облегчить работу представителей таких индустрий.

«Нужно определиться с тем, что есть «креативные индустрии», создать законодательную базу, снять барьеры — на самом деле этим активно занимаются в правительстве. Сейчас разработана новая концепция развития креативных индустрий Министерством культуры. В прошлом году мы были соорганизаторами «Российской креативной недели» — это, наверное, был первый такой фестиваль. Выяснилось, что существует огромный интерес и запрос на всё творческое на стыке с предпринимательством. И после этого мы решили создать платформу для диалога, где встретятся представители крупного бизнеса, малые предприниматели из творческих индустрий с государственными деятелями для того, чтобы понять, каким должен быть следующий этап для развития креативных индустрий в России», — рассказала Маринина.

Так, 3 июня в рамках форума креативного бизнеса на ПМЭФ состоится итоговое мероприятие, на котором лидеры трёх этих сообществ — самые яркие представители творческих индустрий, бизнеса и власти — соберутся для того, чтобы обсудить основные проблемы и наметить пути их решения, добавила она.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности.