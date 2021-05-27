Власти Москвы примут участие в ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт серия мероприятий правительства Москвы.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В частности, на 3 июня запланированы совместный деловой завтрак столичных властей и Российской академии наук «Развитие современного города. Как быть устойчивым к глобальным вызовам и рискам» и деловая сессия «Инвестиции в Москву. Возможности для всех».

На деловом завтраке, в частности, будет рассмотрен московский опыт борьбы с пандемией и её последствиями.

В мероприятиях столичного правительства на ПМЭФ также примут участие главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в России.

Делегация Москвы будет участвовать и в основной деловой программе форума.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.