Власти Москвы примут участие в ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
В частности, на 3 июня запланированы совместный деловой завтрак столичных властей и Российской академии наук «Развитие современного города. Как быть устойчивым к глобальным вызовам и рискам» и деловая сессия «Инвестиции в Москву. Возможности для всех».
На деловом завтраке, в частности, будет рассмотрен московский опыт борьбы с пандемией и её последствиями.
В мероприятиях столичного правительства на ПМЭФ также примут участие главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в России.
Делегация Москвы будет участвовать и в основной деловой программе форума.
Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.