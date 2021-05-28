Воробьёв рассказал о проектах, которые Подмосковье представит на ПМЭФ

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ привезёт Подмосковье.
Воробьёв рассказал о проектах, которые Подмосковье представит на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом Андрей Воробьёв рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Экономический форум позволяет увидеть перспективы, стратегию развития страны и региона. В частности, по ЦКАД, которую мы сдадим буквально через месяц полностью, решение было принято на питерском форуме президентом», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что Подмосковье представит на ПМЭФ инновационные проекты с акцентами на сельском хозяйстве и фармацевтике.

Ранее kp.ru сообщал, что Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на 1 трлн рублей.

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