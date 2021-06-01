В Кремле рассказали о тематике выступления Путина на ПМЭФ-2021

Выступление российского президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин начал работать над подготовкой своего выступления.

«Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что пленарное заседание ПМЭФ пройдёт 4 июня с очным участием Путина.

ПМЭФ в 2021 году пройдёт 2—5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Газета «Известия» также сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.