В Кремле рассказали о тематике выступления Путина на ПМЭФ-2021
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
По словам Пескова, Путин начал работать над подготовкой своего выступления.
«Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее», — рассказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее стало известно, что пленарное заседание ПМЭФ пройдёт 4 июня с очным участием Путина.
ПМЭФ в 2021 году пройдёт 2—5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
Газета «Известия» также сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.