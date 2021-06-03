В Минцифры рассказали о созданных в России условиях для IT-бизнеса

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Ксения Калинкина
Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максим Паршин в разговоре с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о созданных в стране благоприятных условиях для компаний, работающих в сфере IT.
В Минцифры рассказали о созданных в России условиях для IT-бизнеса
  • © Bill Hinton
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«С этого года уже шесть месяцев действует совершенно новое условие в части налогов для IT-компаний. По поручению президента был принят федеральный закон, в соответствии с которым для компаний-разработчиков IT-сферы радикальным образом снижены налоги. Например, налог на прибыль снижен с 20% — это обычная ставка — до 3%, а социальные взносы в фонд оплаты труда и так снижены со льготной ставки, которая была для айтишников, — с 14 до 7,6%», — сказал Паршин.

  • В Минцифры рассказали о созданных в России условиях для IT-бизнеса

При этом, что касается отечественных лицензионных продуктов, с них не уплачивается НДС, уточнил он.

«Сейчас у нас действительно созданы беспрецедентные налоговые условия для IT-бизнеса. Мы активно общаемся с теми компаниями и разработчиками, которые в разное время по разным причинам уехали из России, обосновались в Ирландии, на Кипре, в других странах. Они говорят, что условия в России теперь в части налогов стали очень интересными — во многом даже интереснее, чем в других юрисдикциях», — заключил Паршин.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового манёвра в IT-отрасли.

Согласно закону, для предприятий, работающих в IT-сфере, устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, обнуляется.

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