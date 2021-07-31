«Роскосмос» поручил поддерживать работу сегмента МКС до создания новой станции

Президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» поручил принять все меры для поддержания работоспособности и безопасности российского сегмента МКС, пока ведутся работы по созданию орбитальной станции нового поколения.

Такое поручение дано РКК «Энергия», которая «с кооперацией» дополнительно проведёт анализ сегмента МКС и примет необходимые организационно-технические меры.

Эти работы будут вестись, пока создаётся новая орбитальная станция и разрабатывается сценарий завершения эксплуатации МКС.

Поручение связано с тем, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции.

Кроме того, совет рекомендовал госкорпорации принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС.