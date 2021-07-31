«Роскосмос» поручил поддерживать работу сегмента МКС до создания новой станции
- РИА Новости
Такое поручение дано РКК «Энергия», которая «с кооперацией» дополнительно проведёт анализ сегмента МКС и примет необходимые организационно-технические меры.
Эти работы будут вестись, пока создаётся новая орбитальная станция и разрабатывается сценарий завершения эксплуатации МКС.
Поручение связано с тем, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции.
Кроме того, совет рекомендовал госкорпорации принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС.