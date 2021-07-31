«Роскосмосу» рекомендовали начать техническую проработку РОСС
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Создаваемая российская орбитальная станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны и полётов к Марсу, заявили в «Роскосмосе».
Также предложено предусмотреть разработку эскизного проекта станции и включение этих работ в Федеральную космическую программу до 2025 года.
Кроме того, президиум совета пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции.