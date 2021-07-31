«Роскосмосу» рекомендовали начать техническую проработку РОСС

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Научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал госкорпорации в связи с планируемым к 2028 году завершением эксплуатации МКС принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции).
«Роскосмосу» рекомендовали начать техническую проработку РОСС
  • © roscosmos.ru

Создаваемая российская орбитальная станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны и полётов к Марсу, заявили в «Роскосмосе».

Также предложено предусмотреть разработку эскизного проекта станции и включение этих работ в Федеральную космическую программу до 2025 года.

Кроме того, президиум совета пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции.

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