Глава ВОЗ спрогнозировал появление новых опасных штаммов COVID-19

Ввиду продолжения мутаций коронавируса следует ожидать появления его новых опасных штаммов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нём и он продолжает меняться. Таким образом, возникло четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться ещё больше, пока вирус продолжает распространяться», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса на брифинге в Женеве.

По его словам, рост заболеваемости, зафиксированный в последние недели, обусловлен штаммом «дельта».

Ранее число стран и территорий, где циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь и достигло 132.