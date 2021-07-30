Глава ВОЗ спрогнозировал появление новых опасных штаммов COVID-19

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Ввиду продолжения мутаций коронавируса следует ожидать появления его новых опасных штаммов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ спрогнозировал появление новых опасных штаммов COVID-19
  • Reuters

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нём и он продолжает меняться. Таким образом, возникло четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться ещё больше, пока вирус продолжает распространяться», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса на брифинге в Женеве.

По его словам, рост заболеваемости, зафиксированный в последние недели, обусловлен штаммом «дельта».

Ранее число стран и территорий, где циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь и достигло 132.

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