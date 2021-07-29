Рогозин: на МКС порядок

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в настоящее время на Международной космической станции порядок, экипаж отдыхает. Ранее в NASA также отметили, что ситуация на МКС после незапланированного включения двигателей модуля «Наука» стабилизировалась.

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«На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую», — написал Рогозин в Twitter. 29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда». Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».