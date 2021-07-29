«Роскосмос» планирует запуск модуля «Причал» на МКС на 24 ноября

«Роскосмос» предварительно запланировал на 24 ноября запуск на Международную космическую станцию (МКС) узлового модуля «Причал». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС ещё одного модуля — узлового («Причал»). Мы его меж собой шариком называем. Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орёл», — написал он в Telegram.

Как сообщалось ранее, «Причал» будет иметь шесть стыковочных узлов для приёма и размещения вокруг него других модулей и кораблей. В декабре 2020 года корпорация «Энергия» собрала макет корабля «Орёл» для начала статических испытаний.

«Орёл» отличается от существующих космических кораблей тем, что сделан для покорения дальнего космоса и полётов к Луне: его тепловая защита позволяет возвращаться к Земле на 2-й космической скорости, отмечал Рогозин.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.