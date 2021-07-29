«Роскосмос» планирует запуск модуля «Причал» на МКС на 24 ноября
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«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС ещё одного модуля — узлового («Причал»). Мы его меж собой шариком называем. Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орёл», — написал он в Telegram.
Как сообщалось ранее, «Причал» будет иметь шесть стыковочных узлов для приёма и размещения вокруг него других модулей и кораблей. В декабре 2020 года корпорация «Энергия» собрала макет корабля «Орёл» для начала статических испытаний.
«Орёл» отличается от существующих космических кораблей тем, что сделан для покорения дальнего космоса и полётов к Луне: его тепловая защита позволяет возвращаться к Земле на 2-й космической скорости, отмечал Рогозин.
29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.