«Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орёл»

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Корпорация «Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орёл» для начала статических испытаний, сообщил в интервью «Россия 24» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орёл»
  • © Пресс-служба «Роскосмоса»

«Корпорация «Энергия» к Новому году сделала подарок — собрала уже макет этого корабля для начала статических испытаний, сделала всё. Фактически это уже готовый корабль», — сказал он.

«Орёл» отличается от всех существующих космических кораблей тем, что сделан для покорения дальнего космоса и полётов к Луне, пояснил Рогозин.

«У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на 2-й космической скорости — не 8, а 11 км/с... Представьте себе, насколько нагревается корпус корабля, а он многоразовый», — добавил глава корпорации.

Ранее Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с новым пилотируемым космическим кораблём «Орёл» запланирован на 15 декабря 2023 года.

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