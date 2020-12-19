Первый пуск «Ангары» с кораблём «Орёл» запланирован на конец 2023 года

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с новым пилотируемым космическим кораблём «Орёл» запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря (мы поставили для себя эту дату), «Ангара» должна поднять и вывести этот корабль без экипажа», — приводит его слова во время посещения производственного объединения «Полёт» ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» выделит более 1 млрд рублей на адаптацию корабля «Орёл» к ракете «Ангара».

В конце ноября Рогозин заявил, что испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на декабрь.