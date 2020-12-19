Первый пуск «Ангары» с кораблём «Орёл» запланирован на конец 2023 года

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Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с новым пилотируемым космическим кораблём «Орёл» запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Первый пуск «Ангары» с кораблём «Орёл» запланирован на конец 2023 года
  • © Пресс-служба МО РФ

«В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря (мы поставили для себя эту дату), «Ангара» должна поднять и вывести этот корабль без экипажа», — приводит его слова во время посещения производственного объединения «Полёт» ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» выделит более 1 млрд рублей на адаптацию корабля «Орёл» к ракете «Ангара».

В конце ноября Рогозин заявил, что испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на декабрь.

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