Запуск модуля «Причал» к МКС отложили на ноябрь 2021 года

Запуск нового узлового модуля «Причал» к МКС отложили с сентября на ноябрь 2021 года, об этом свидетельствует проект программы запусков.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, «Причал» должны запустить 24 ноября, в космос его доставит грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» на ракете-носителе «Союз-2.1б».

В начале ноября замдиректора департамента пилотируемых программ «Роскосмоса» Владимир Данеев отмечал, что запуск «Причала» планировался «на сентябрь ориентировочно».

Его можно будет пристыковать только после пристыковки модуля «Наука».

Всего «Причал» будет иметь шесть стыковочных узлов для приема и размещения вокруг него других модулей и кораблей.