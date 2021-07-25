WSJ: в Японии начались испытания таблеток от коронавируса

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Японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal.
WSJ: в Японии начались испытания таблеток от коронавируса
  • РИА Новости

Отмечается, что речь идёт о таблетках, которые необходимо принимать один раз в день.

По словам руководителя компании, препарат способен победить вирус в течение пяти дней.

Согласно ожиданиям, испытания лекарства продлятся до следующего года.

Ранее стало известно, что за период с 2021 по 2023 год Белоруссия и Армения планируют выполнить шесть совместных научно-технических проектов, в числе которых создание препаратов против коронавирусной инфекции.

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