WSJ: в Японии начались испытания таблеток от коронавируса
- РИА Новости
Отмечается, что речь идёт о таблетках, которые необходимо принимать один раз в день.
По словам руководителя компании, препарат способен победить вирус в течение пяти дней.
Согласно ожиданиям, испытания лекарства продлятся до следующего года.
Ранее стало известно, что за период с 2021 по 2023 год Белоруссия и Армения планируют выполнить шесть совместных научно-технических проектов, в числе которых создание препаратов против коронавирусной инфекции.