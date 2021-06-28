Белоруссия и Армения начнут совместную работу над лекарствами от COVID-19

За период с 2021 по 2023 год Белоруссия и Армения планируют выполнить шесть совместных научно-технических проектов, в числе которых создание препаратов против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по науке и технологиям республики.

В числе планируемых совместных проектов — применение технологий компьютерного скрининга, молекулярного моделирования и других процедур для терапии против COVID-19.

«Эти и другие проекты — это исследования мирового уровня. Объединив усилия наших учёных, мы быстрее сможем создавать высокотехнологичные разработки, а в перспективе — и новые производства», — заявил председатель госкомитета по науке и технологиям Белоруссии Александр Шумилин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусскую вакцину от COVID-19 планируется «подвести» к новому штамму коронавируса.

В среду, 23 июня, Минздрав республики сообщил о выявлении в Минске индийского штамма коронавирусной инфекции «дельта», В.1.617.2.