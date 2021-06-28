Белоруссия и Армения начнут совместную работу над лекарствами от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по науке и технологиям республики.
В числе планируемых совместных проектов — применение технологий компьютерного скрининга, молекулярного моделирования и других процедур для терапии против COVID-19.
«Эти и другие проекты — это исследования мирового уровня. Объединив усилия наших учёных, мы быстрее сможем создавать высокотехнологичные разработки, а в перспективе — и новые производства», — заявил председатель госкомитета по науке и технологиям Белоруссии Александр Шумилин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусскую вакцину от COVID-19 планируется «подвести» к новому штамму коронавируса.
В среду, 23 июня, Минздрав республики сообщил о выявлении в Минске индийского штамма коронавирусной инфекции «дельта», В.1.617.2.