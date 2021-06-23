В Минске обнаружили индийский штамм COVID-19

В Минске обнаружили индийский штамм коронавирусной инфекции «дельта», В.1.617.2.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Белоруссии. Вместе с этим отмечается, что циркуляция указанной мутации в других регионах страны не установлена.

«Сегодня есть основания предполагать, что индийский вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в неё», — говорится в заявлении ведомства.

При этом представители министерства заверили, что данных о серьёзных осложнениях, вызываемых индийским штаммом COVID-19, нет. По словам специалистов, главной причиной широкого распространения мутации является несоблюдение гражданами предписанных мер предосторожности, а также медленная иммунизация населения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил об отсутствии необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.