Лукашенко высказался об обязательной вакцинации в Белоруссии

В Белоруссии пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с сотрудниками 2-й городской детской клинической больницы, сообщает БЕЛТА.

«Если возникнет такая ситуация, непременно будет введён такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет», — сказал государственный лидер.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ранее начали испытания белорусской вакцины против COVID-19. В разработке препарата участвовали 50 сотрудников пяти лабораторий РНПЦ. По словам Лукашенко, вакцину планируется подвести к будущему штамму коронавируса.